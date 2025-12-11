A- A+

TRAILER ''Velhos Bandidos'': Fernanda Montenegro e Ary Fontoura planejam roubo em nova comédia de ação; veja O filme estreia nos cinemas brasileiros em 5 de março de 2026 e tem Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos no elenco

Trailer de ''Velhos Bandidos'' mostra Fernanda Montenegro e Ary Fontoura bem-humorados planejando um assalto a banco e propensos a situações de perigo. A nova comédia de ação, que também inclui nomes como Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, estreia nos cinemas brasileiros em 5 de março de 2026.

Na prévia divulgada pela Paris Filmes nessa quarta-feira, 10 de dezembro, acompanhamos o casal Marta (Fernanda) e Rodolfo (Ary) idealizando o roubo perfeito com a ajuda de um casal de jovens assaltantes: Nancy (Bruna) e Sid (Vladimir). Essa dupla atrapalhada se une de forma inesperada aos protagonistas. O investigador Oswaldo (Lázaro) também aparece no trailer e deve desempenhar um papel importante em ''Velhos Bandidos''.

O filme é dirigido e produzido por Cláudio Torres (''O Homem do Futuro''), que também assina o roteiro ao lado de Fabio Mendes (''Dom'') e Renan Flumian (''Amores Pandêmicos''). Em ''Velhos Bandidos'', Cláudio dirige a mãe Fernanda Montenegro, feito que já tinha alcançado em ''Redentor'' (2004).

Completam o elenco de ''Velhos Bandidos'' os atores Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg. Confira o trailer:

