''Velhos Bandidos'': nova comédia de ação brasileira com Fernanda Montenegro estreia nos cinemas

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A grande esperança para a bilheteria nacional neste ano é a comédia de assalto ''Velhos Bandidos'', recorrendo ao gênero de maior apelo no Brasil e uma força-tarefa no elenco para disputar com a grande quantidade de produções estrangeiras nas salas de exibição.

A euforia dos fãs brasileiros, com todo o prestígio conquistado por ''O Agente Secreto'' e ''Ainda Estou Aqui'', não refletiu nos feitos obtidos pelos lançamentos nacionais nas bilheterias em 2025. O longa de Cláudio Torres, que chega nas salas de exibição do Brasil, nesta quinta-feira (26), é a grande aposta comercial para o ano de 2026.

O grande alvoroço em relação ao filme começou ainda em 2024, quando a produtora Conspiração compartilhou uma imagem do elenco na primeira leitura do roteiro escrito por Cláudio Torres, Fábio Mendes e Renan Flumian. Nesse dia, o público ficou ciente da produção de um filme de assalto com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. A expectativa foi criada naquele momento.



Dinâmico

Em meio aos acontecimentos iniciais do filme, o par de jovens assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta) aceitam a proposta do casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura). A equipe de ladrões planejam um assalto a banco, com um plano considerado perfeito e arquitetado pela personagem de Fernandona, mas a persistência do investigador Oswaldo (Lázaro Ramos) dificulta os planos dos protagonistas.

A dinâmica entre as duas gerações protagoniza a ação do filme, porém ''Velhos Bandidos'' também aposta no humor inteligente e sarcástico. O cineasta Cláudio Torres, que já flertou com algo semelhante em ''O Homem do Futuro'', contou com a ajuda dos roteiristas Fábio Mendes ( da série ''Dom'') e Renan Flumian (da minissérie ''Onde Está Meu Coração''), para transitar entre o gênero da comédia, ação e drama.

Até breve?

O filme, que entra em cartaz um ano depois do previsto na época, com os olhos voltados para Fernanda Montenegro, é um grande presente do filho da atriz, o diretor Cláudio Torres. Aos 96 anos, a artista veterana tem afastado, por enquanto, os rumores de uma aposentadoria na carreira de mais de 80 anos.

Além de ''Velhos Bandidos'', Fernandona participa da nova série de drama médico do Globoplay, ''Emergência 53'', e do documentário dirigido por Pedro Waddington sobre o espetáculo da atriz ''Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir''. Esse segue em turnê nos teatros do Brasil, junto com a leitura dramatizada de ''Nelson Rodrigues por ele mesmo''.

Na coletiva de imprensa do filme, Fernanda disse que toparia participar de uma continuação de ''Velhos Bandidos''. ''Olha, eu nunca tive que pensar em uma resposta tão rápido, mas eu acho que sim'', expressou a atriz.

Expectativa

Nos últimos dois anos, o cinema brasileiro conquistou o reconhecimento mundial da indústria cinematográfica, com as campanhas históricas de ''O Agente Secreto'' e ''Ainda Estou Aqui'' rumo ao Oscar. A dor de cabeça vem agora. Essa grande repercussão não foi suficiente para impulsionar os números do cinema nacional em 2025.

No ano passado, apenas quatro filmes brasileiros ultrapassaram a marca de 1 milhão de ingressos vendidos: ''Ainda Estou Aqui'', ''O Auto da Compadecida 2'', ''O Agente Secreto'' e ''Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa''. Detalhe, os dois primeiros longas estrearam comercialmente em 2024, deixando os dados do Filme B Box Office Brasil mais alarmantes.

A nova comédia de ação brasileira, ''Velhos Bandidos'', é um analgésico para uma forte dor de cabeça do cinema nacional. O desafio é gigante, mas o longa tem o potencial de levar o público ao cinema, o que já é, por si só, um alívio.

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