Velório de Angela Ro Ro será realizado no Cemitério da Penitência, no Rio, nesta terça-feira (9)

LUTO

O velório de Angela Ro Ro será realizado nesta terça-feira (9). A cerimônia de despedida foi marcada para às 13h no Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, com o encerramento da solenidade previsto para às 16h. Um dos maiores nomes da música brasileira, a artista morreu nesta segunda-feira (8) depois de sofrer uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico delicado.

Ro Ro estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde junho, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.



Angela vinha recorrendo às redes sociais para pedir ajuda financeira. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês", disse ela em um dos vídeos postados em seu perfil no Instagram. Ao GLOBO, o advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, confirmou que ela dependia de doações para seguir se tratando.

— Angela não tem aposentadoria, não tem investimentos, mora num pequeno apartamento que herdou em Copacabana. Sua única fonte de renda é um repasse de direitos autorais, que é muito pouco — afirmou Lyrio.

