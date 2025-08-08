A- A+

luto Velório de Arlindo Cruz será na quadra do Império Serrano, sua escola do coração Compositor morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos

Arlindo Cruz, morto nesta sexta-feira (8) aos 66 anos, será velado na manhã de sábado na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Arlindo era imperiano e foi homenageado por sua escola do coração no carnaval de 2023. Horário e informações do enterro ainda serão divulgados, segundo a família informou ao G1.

A morte de Arlindo Cruz foi confirmada pela família, que divulgou comunicado nas redes sociais do compositor. Ele estava internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, e teve falência múltipla dos órgãos.

Arlindo deixa três filhos, Arlindinho e Flora Cruz, fruto do seu casamento com Babi Cruz, e Kauan Felipe.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", diz o comunicado.

Um dos maiores sambistas de sua geração, conhecido pela riqueza melódica de suas composições e pela malandragem de seu partido-alto, Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu e foi criado em Madureira, bairro do subúrbio do Rio que virou musa de suas canções.

O cantor respirou música desde cedo por influência do pai, Arlindão, que promovia encontros em casa onde apareciam figuras como Candeia. Foi no disco "Roda de Samba", de Candeia, inclusive, que Arlindo começou sua carreira tocando cavaquinho, aos 17 anos, em 1975.

Em 2017, Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O episódio o deixou acamado, com dificuldades motoras e cognitivas, e o deixou impossibilitado de cantar e tocar. Desde então, ele passou por algumas internações.

