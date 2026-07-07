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LUTO Velório de Benedito Ruy Barbosa será aberto ao público em São Paulo Cerimônia de despedida do autor de novelas marcantes acontece nesta terça-feira, com espaço reservado para fãs, amigos e admiradores

O corpo do dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa — que morreu nesta manhã, aos 95 anos, em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica — será velado nesta terça-feira (7), no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. A cerimônia acontecerá das 15h às 21h e terá um período aberto ao público (entre 15h e 16h), para que fãs, amigos e admiradores possam prestar as últimas homenagens ao novelista. As informações foram divulgadas pela família do autor.

Reconhecido como um dos principais autores da história da teledramaturgia brasileira, Benedito Ruy Barbosa assinou sucessos como "Pantanal" (1990) e "O Rei do Gado" (1996). Em janeiro deste ano, o escritor permaneceu internado por 19 dias no HCor, na capital paulista, para tratar uma infecção urinária associada ao quadro de insuficiência renal crônica.

Ao longo da carreira, Benedito Ruy Barbosa se destacou por criar grandes sagas que retratavam o universo rural brasileiro, valorizavam a diversidade cultural do país, abordavam especialmente a imigração italiana e eram marcadas por histórias de amores intensos.

Entre suas obras mais emblemáticas está "Pantanal", exibida originalmente em 1990. Produzida pela extinta TV Manchete, a novela rompeu padrões estéticos ao apostar em gravações em locações naturais e transformar a paisagem do Pantanal em um dos principais elementos da trama. Décadas depois, a história ganhou uma nova adaptação na TV Globo, escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito, e voltou a conquistar o público.

Outro grande marco da carreira foi "Renascer", de 1993, que narrou a saga de uma família produtora de cacau no sul da Bahia. A novela conquistou enorme repercussão e também ganhou um remake em 2024, reafirmando a força das histórias criadas pelo autor.

Em 1996, Benedito lançou "O Rei do Gado", considerada uma de suas obras-primas. Misturando romance, conflitos familiares e questões ligadas à reforma agrária, a produção tornou-se um dos maiores sucessos da televisão brasileira e permanece como referência do gênero.

O universo dos imigrantes italianos ganhou destaque em "Terra Nostra", exibida em 1999. A novela retratou a chegada de famílias ao Brasil no fim do século XIX e o trabalho nas fazendas de café, tornando-se um fenômeno de audiência também no exterior.

Na sequência, "Esperança", lançada em 2002, voltou a abordar a imigração italiana, agora sob o contexto das transformações políticas e sociais do início do século XX, acompanhando a trajetória de famílias em busca de uma nova vida no Brasil.

Outros trabalhos importantes do autor incluem "Cabocla" (1979 e 2004), "Sinhá moça" (1986 e 006), "Meu pedacinho de chão" (1971 e 2014), "Paraíso" (1982 e 2009) e "Velho Chico" (2016). Embora algumas dessas produções tenham sido adaptações ou novas versões de histórias já escritas por ele, todas carregavam as características que marcaram sua obra: personagens profundamente humanos, forte ligação com a terra e enredos que exploravam as transformações do Brasil rural.

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