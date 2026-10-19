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Luto Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo; saiba horário e local da despedida Cantor e compositor morreu neste domingo (18), aos 84 anos, em decorrência de um câncer de próstata; sepultamento será reservado à família

O velório do cantor e compositor Benito di Paula, que morreu neste domingo (18), aos 84 anos, será aberto ao público. A cerimônia acontecerá nesta terça-feira (20), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, na região central da capital paulista. Fãs, amigos e admiradores poderão prestar as últimas homenagens ao artista, dono de sucessos como "Retalhos de cetim" e "Charlie Brown".

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Morumby, também em São Paulo, numa cerimônia reservada exclusivamente aos familiares.

Benito morreu por volta das 20h de domingo, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata, contra o qual lutava havia aproximadamente um ano. Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista, ele passou mal no fim da tarde e foi levado à unidade de saúde pelo filho Rodrigo Vellozo, mas não resistiu.

Natural de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Benito di Paula nasceu em 28 de novembro de 1941, com o nome de Uday Veloso. Cantor, compositor e pianista, construiu uma carreira de mais de cinco décadas, marcada por uma maneira particular de aproximar o samba da música romântica, com o piano no centro de suas interpretações.

Sua projeção nacional ganhou força na década de 1970, especialmente após o lançamento de "Retalhos de cetim", em 1973. O repertório inclui ainda canções como "Mulher brasileira", "Do jeito que a vida quer", "Tudo está no seu lugar" e "Proteção às borboletas".

Nos últimos anos, o músico dividiu projetos com o filho Rodrigo Vellozo, também cantor e pianista. Em julho deste ano, fez sua última aparição pública durante o espetáculo "Benito 85", idealizado pelo herdeiro como uma celebração antecipada dos 85 anos que o artista completaria em novembro.

Benito deixa dois filhos, Rodrigo e Thiago Vellozo, e duas netas.

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