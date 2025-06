Velório de Francisco Cuoco reúne fãs e famosos em São Paulo

A- A+

O velório de Francisco Cuoco reuniu fãs e famosos em São Paulo. O ator está sendo velado no Funeral Home, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista, região central da cidade, até as 15h desta sexta-feira (20). O enterro será às 16h, fechado para familiares e amigos.

Cuoco morreu aos 91 anos, de falência múltipla dos órgãos. Nome de destaque na televisão brasileira — galã de novelas de sucesso, entre as quais as versões originais de "Selva de pedra" (1972) e "Pecado capital" (1975) —, o artista estava há 20 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele enfrentava, nos últimos anos, complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção.

