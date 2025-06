Velório de Francisco Cuoco será aberto ao público em São Paulo

A- A+

O velório do ator Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, será realizado no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e será aberto ao público, conforme informou a família em comunicado oficial. Homenagens de fãs poderão ser realizadas entre 7h e 15h.

O enterro, por sua vez, ocorrerá às 16h e será reservado a parentes e amigos do ator, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Recluso, com dificuldades de locomoção e morando com a irmã: como foram os últimos meses de Francisco Cuoco

Nome de destaque na televisão brasileira — galã de novelas de sucesso, entre as quais as versões originais de "Selva de pedra" (1972) e "Pecado capital" (1975) —, o artista estava há 20 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A morte, por falência múltipla dos órgãos foi confirmada pela família e sua assessoria de imprensa.

Cuoco enfrentava, nos últimos anos, complicações de saúde derivados de uma infecção nos rins, algo que o deixou com dificuldades de locomoção.

Ao longo de grande parte dos quase 70 anos de carreira, Cuoco emprestou o rosto, o corpo e a voz para um ideal — aquilo que se convencionou chamar de galã. Intérprete de figuras carismáticas e sedutoras, o paulistano nascido e criado no bairro do Brás enfileirou trabalhos de sucesso num período em que a TV ainda engatinhava no país.

