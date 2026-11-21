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Despedida Velório de Gabriel Félix acontece neste sábado; noiva revela se fãs poderão participar da despedida Influenciador morreu aos 29 anos após passar mal durante encontro com amigos; Isabelle Abreu faz apelo por privacidade após informações sobre o local da cerimônia começarem a circular

A despedida de Gabriel Félix, influenciador digital que morreu aos 29 anos na última quinta-feira (19), será realizada neste sábado (21), em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, cidade onde ele nasceu e deu os primeiros passos na carreira.

Apesar da comoção provocada pela morte repentina do jovem, que reunia milhões de seguidores nas redes sociais, os fãs não poderão participar do velório.

A decisão foi comunicada pela noiva dele, a também influenciadora digital Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, após informações sobre o local da cerimônia começarem a circular nas redes.

Em publicação nas redes sociais, Isabelle agradeceu as manifestações de carinho, mas pediu que a privacidade da família fosse respeitada. A despedida será restrita a parentes e amigos próximos. Os horários e os locais do velório e do sepultamento não foram divulgados oficialmente.

"Sabemos que muitos já souberam do local do velório do Gabriel e agradecemos todo o carinho e as mensagens recebidas. Neste momento, pedimos respeito e privacidade. Será uma despedida íntima, restrita à família e aos amigos próximos", diz o comunicado divulgado no perfil da influencer.

Na mesma mensagem, a família pediu que as homenagens fossem feitas à distância, por meio de orações, e reforçou que a cerimônia não será aberta à imprensa. Também não serão permitidos registros fotográficos, gravações ou a divulgação de imagens da despedida.

"Não será permitida a presença da imprensa, nem registros ou divulgações desse momento", reforçou o comunicado.

O que aconteceu com Gabriel Félix?

Gabriel morreu na noite de quinta-feira, em Campinas (SP), onde morava com Isabelle e a filha do casal, Amelie, de 3 anos.

Segundo informações divulgadas pela família, o influenciador digital passou mal durante um encontro com amigos para jogar futebol.

Ele ainda não havia participado da partida quando sofreu um mal súbito e caiu. O atendimento de emergência foi acionado, mas ele não resistiu. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

A notícia da morte desencadeou uma onda de homenagens nas redes sociais. Gabriel havia conquistado popularidade com vídeos de humor, registros da vida em família e publicações que exploravam uma estética inspirada em décadas passadas.

Ao lado de Isabelle, compartilhava momentos da rotina doméstica, viagens e experiências da paternidade.

Os dois se conheceram pela internet em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Na época, Gabriel morava em Uberaba, enquanto Isabelle vivia no Ceará.

O primeiro encontro presencial aconteceu em 2021, em São Paulo. Quatro anos depois, durante uma viagem à Itália, ele pediu a companheira em casamento. O casal planejava realizar a cerimônia no quintal da casa que pretendia construir.

Antes de ganhar projeção nas redes sociais, Gabriel havia iniciado a carreira como modelo em Uberaba. Segundo relatos de familiares, ele também alimentava o sonho de trabalhar como ator de cinema.

Em homenagem publicada após a morte, a prima Júlia Mateus de Freitas Machado recordou as conversas em que o jovem imaginava o dia em que a família poderia vê-lo nas telonas.

"Quantas vezes me contou que queria ser ator de cinema, que um dia faria um filme e que nós estaríamos lá, assistindo a você nas telonas. Falava dos seus planos, dos seus sonhos e de tudo aquilo que ainda queria conquistar", escreveu Júlia.

A prima também recordou que Gabriel perdeu o pai ainda na infância e, por isso, fazia questão de ser um pai presente para Amelie. Queria proporcionar à menina experiências que ele próprio não teve a oportunidade de viver com o pai.

Numa homenagem ao companheiro publicada na sexta-feira (20) no Instagram, Isabelle falou da dificuldade de assimilar a perda e do vínculo de Gabriel com a filha.

"Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será", escreveu.

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