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LUTO Velório de Gerson Brenner reúne familiares, fãs e homenagens em São Paulo A cremação está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira, às 13h, no Crematório da Vila Alpina, na zona leste da capital

O corpo do ator Gerson Brenner está sendo velado na manhã desta quarta-feira 25, na Unidade Funeral Tatuapé, em São Paulo. A cerimônia reúne familiares, amigos e fãs que prestam as últimas homenagens ao artista, que morreu na última segunda-feira 23, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

A cremação está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira, às 13h, no Crematório da Vila Alpina, na zona leste da capital.

Despedida marcada por emoção

Entre os primeiros a chegar ao local estavam a viúva, Marta Mendonça Brenner, e a irmã do ator, Cristina Brenner, que se emocionou ao falar sobre o irmão.

Em entrevista à revista Quem, Cristina relembrou o carinho que o artista sempre recebeu do público. "Ele sempre foi muito querido. Ao longo desses anos, muitos fãs continuaram presentes. Foi um irmão guerreiro, um exemplo de vida", declarou

Ela também comentou sobre os últimos dias do ator, marcados por oscilações no estado de saúde antes da internação final.

Fãs prestam homenagens

A despedida também foi marcada pela presença de admiradores que acompanharam a trajetória de Gerson Brenner ao longo das décadas

Com cartazes e mensagens, fãs destacaram o legado deixado pelo artista. Ainda em entrevista à Quem, disse um dos admiradores: "Vai deixar muita saudade. Jamais será esquecido pelo povo brasileiro."

A TV Globo, onde o ator construiu grande parte de sua carreira, também enviou uma coroa de flores em homenagem.

Carreira de sucesso e interrupção precoce

Gerson Brenner ganhou destaque na televisão nos anos 1990, tornando-se um dos galãs da época. Entre seus trabalhos mais marcantes estão novelas como Rainha da Sucata, Corpo Dourado, Deus nos Acuda e Perigosas Peruas.

No auge da carreira, em 1998, o ator foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou baleado na cabeça, o que o afastou definitivamente da vida pública e dos trabalhos artísticos.

Vida pessoal e legado

O ator deixa a esposa, Marta Mendonça, com quem era casado desde 2014, e duas filhas: Vica Brenner e Anna Luisa Haas Oliveira. A primogênita está grávida do primeiro neto do artista.

Mesmo longe dos holofotes por décadas, Gerson Brenner permaneceu vivo na memória do público, que acompanhou sua trajetória e agora se despede com comoção.

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