LUTO Velório de Hermeto Pascoal acontece nesta segunda-feira (16) em Bangu, no Rio de Janeiro Despedida irá ocorrer em espaço cultural que leva o nome do artista

O velório do músico multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, morto aos 89 anos neste sábado, irá ocorrer na segunda-feira (15/9), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, localizada em Bangu e próxima ao Jabour, bairro onde o artista residia no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pela página oficial de Pascoal no Instagram.

O espaço fica na Praça 1º de Maio, e o velório durará das 14h até 21h.

Considerado pelo americano Miles Davis (1926-1991) "o músico mais impressionante do mundo", Hermeto — três vezes vencedor do Grammy Latino — provou a viabilidade de se fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica com panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais. Autodidata e intuitivo, ele entrou na música aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com o irmão, mas só começou a escrever partituras depois dos 41 anos. Hermeto morava em Bangu, na Zona Oeste carioca.

Entre o final de julho e meados de agosto, Hermeto, conhecido como "o bruxo" da música instrumental, fez uma série de nove shows na Europa, entre sete países. Em solo brasileiro, sua última apresentação foi em junho, no Circo Voador, a poucos dias de completar 89 anos. Na ocasião, a casa no bairro carioca da Lapa se transformou em uma enorme festa de aniversário. Antes deste show, o alagoano falou ao GLOBO sobre o fôlego de vida que a música representava para ele:

— Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88 anos, mas a alma vira menino de novo. A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira.

