Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Velório de Lua Blanco, atriz de 'Rebelde' que morreu aos 39 anos, será fechado ao público

Subtítulo Despedida da artista, que enfrentava um câncer, acontece nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada a familiares e amigos

Reportar Erro
Velório de Lua Blanco, atriz de 'Rebelde' que morreu aos 39 anos, será fechado ao públicoVelório de Lua Blanco, atriz de 'Rebelde' que morreu aos 39 anos, será fechado ao público - Foto: Reprodução/Instagram

O corpo da atriz e cantora Lua Blanco, que morreu neste domingo (18), aos 39 anos, será velado nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia será realizada das 13h às 16h e terá acesso restrito a familiares e amigos próximos da artista, conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012.

A despedida está prevista para a Capela 06 do cemitério, segundo informações divulgadas sobre a cerimônia. A morte de Lua foi anunciada pelo irmão, Daniel Blanco, numa publicação nas redes sociais. Segundo ele, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses, período em que recebeu o apoio de familiares e amigos. O tipo da doença não foi divulgado pela família.

"Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu Daniel. "Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus." Na mensagem, o irmão também pediu respeito à privacidade da família durante o período de luto.

Leia também

• Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo; saiba horário e local da despedida

• Lua Blanco: câncer de intestino cresce entre jovens; veja os principais sintomas

• Morre atriz e cantora Lua Blanco aos 39 anos, vítima de câncer

Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua iniciou a carreira na televisão em 2008, na novela " Três irmãs", da TV Globo. Também participou de " Malhação", "As aventuras do Didi" e chegou a apresentar a "TV Globinho". Foi, porém, na pele da rebelde Roberta Messi, na produção da Record, que conquistou projeção nacional. Além de protagonizar a trama adolescente, integrou a banda Rebeldes, formada pelos atores da novela, que realizou turnês pelo país.

Na Globo, voltou a ganhar destaque em 2017, quando interpretou Anita em " A força do querer", novela de Gloria Perez. Na época, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do GLOBO, falou sobre a relação com os admiradores e a exposição nas redes sociais.

"Já tive a fase de sentir minha privacidade invadida. Hoje, tenho uma relação muito boa com os meus fãs. O fato de eu escolher abrir parte da minha vida pessoal não significa que eu seja obrigada a fazer isso sempre", afirmou.

Paralelamente à atuação, Lua investiu na carreira musical, com o lançamento de trabalhos autorais. Também participou do reality musical "Popstar", da TV Globo, em 2018, e atuou em produções cinematográficas e séries.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter