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Luto Velório de Lua Blanco, atriz de 'Rebelde' que morreu aos 39 anos, será fechado ao público Subtítulo Despedida da artista, que enfrentava um câncer, acontece nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada a familiares e amigos

O corpo da atriz e cantora Lua Blanco, que morreu neste domingo (18), aos 39 anos, será velado nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia será realizada das 13h às 16h e terá acesso restrito a familiares e amigos próximos da artista, conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012.

A despedida está prevista para a Capela 06 do cemitério, segundo informações divulgadas sobre a cerimônia. A morte de Lua foi anunciada pelo irmão, Daniel Blanco, numa publicação nas redes sociais. Segundo ele, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses, período em que recebeu o apoio de familiares e amigos. O tipo da doença não foi divulgado pela família.

"Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu Daniel. "Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus." Na mensagem, o irmão também pediu respeito à privacidade da família durante o período de luto.

Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua iniciou a carreira na televisão em 2008, na novela " Três irmãs", da TV Globo. Também participou de " Malhação", "As aventuras do Didi" e chegou a apresentar a "TV Globinho". Foi, porém, na pele da rebelde Roberta Messi, na produção da Record, que conquistou projeção nacional. Além de protagonizar a trama adolescente, integrou a banda Rebeldes, formada pelos atores da novela, que realizou turnês pelo país.

Na Globo, voltou a ganhar destaque em 2017, quando interpretou Anita em " A força do querer", novela de Gloria Perez. Na época, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do GLOBO, falou sobre a relação com os admiradores e a exposição nas redes sociais.

"Já tive a fase de sentir minha privacidade invadida. Hoje, tenho uma relação muito boa com os meus fãs. O fato de eu escolher abrir parte da minha vida pessoal não significa que eu seja obrigada a fazer isso sempre", afirmou.

Paralelamente à atuação, Lua investiu na carreira musical, com o lançamento de trabalhos autorais. Também participou do reality musical "Popstar", da TV Globo, em 2018, e atuou em produções cinematográficas e séries.

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