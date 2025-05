A- A+

nana caymmi Velório de Nana Caymmi reúne amigos e familiares no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Uma das maiores cantoras do país, artista morreu aos 84 anos em decorrência de disfunção de múltiplos órgãos; ela estava internada

Amigos e familiares prestam homenagens a Nana Caymmi, nesta sexta-feira (2), no velório da cantora, que acontece entre 8h30 e meio-dia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro.

O sepultamento da artista — que morreu, aos 84 anos, na última quinta-feira (1º) — será realizado às 14h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Uma das maiores intérpretes do Brasil, Nana Caymmi estava há nove meses internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, onde deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca.

Segundo o hospital, a morte se deu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos.

À TV Globo, a jornalista Stella Caymmi, uma das filhas de Nana, afirmou que o Brasil perdeu uma das 20 melhores cantoras do século XX e uma das cinco do século XXI:

"Eu perco a minha mãe, mas hoje o Brasil perde um pouco de bom da música brasileira. Ela era uma mulher corajosa. Nos criou com dignidade e valores.

Formou o nosso gosto pela música. Ela era engraçada, espirituosa, surpreendente no modo de falar, era verdadeira, sem medo do politicamente correto", ressaltou Stella.

