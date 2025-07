Velório de Preta Gil: prefeitura dá detalhes sobre fila, horário reservado para família e cremação

A- A+

A cantora Preta Gil será velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, nesta sexta-feira, dia 25 de julho. O velório no Municipal era um desejo da artista e será aberto ao público entre 9h e 13h. Neste período, amigos e familiares terão um espaço reservado no saguão do teatro.

Em contato com O GLOBO, a Prefeitura do Rio revelou que terá agentes ajudando na organização da fila logo pela manhã, para evitar tumultos na despedida dos fãs da artista.

Após o período aberto ao público, entre 13h e 15h, o velório será fechado para amigos e familiares da artista. Às 15h, o corpo será encaminhado para o Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio, para cremação em cerimônia privada.

Segundo a família da cantora, não estão previstas apresentações musicais ou trio elétrico durante a despedida da artista.

Homenagem no Carnaval carioca

Nesta terça-feira (22), a Prefeitura do Rio decidiu homenagear Preta Gil batizando com o seu nome o circuito de blocos de carnaval, cruzando a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município.

O trajeto do Circuito Preta Gil será o seguinte: concentração na Rua Primeiro de Março, no trecho entre as ruas do Rosário e Ouvidor. O percurso será na Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos. O o final do cortejo será na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

