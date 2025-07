A- A+

Preta Gil Velório de Preta Gil: saiba local, horário e informações sobre despedida da cantora Prefeitura do Rio divulga esquema operacional para o velório da artista no Theatro Municipal

A cantora Preta Gil será velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, nesta sexta-feira, dia 25 de julho, a partir das 9h.

O velório no Municipal era um desejo da artista e será aberto ao público até 13h. Neste período, amigos e familiares terão um espaço reservado no saguão do teatro.

No espaço, será instalado um telão de LED que irá exibir imagens da cantora.

Após o período aberto ao público, entre 13h e 15h, o velório será fechado para amigos e familiares da artista. Às 15h, o corpo será encaminhado para o Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, para cremação em cerimônia privada.

No trajeto até o Caju será feito um cortejo em carro do Corpo de Bombeiros que passará pelo circuito de megablocos, que foi batizado com o nome da artista. De acordo com a Prefeitura do Rio, o cortejo seguirá pelo trajeto: Rua Araújo Porto Alegre; Avenida Presidente Antônio Carlos; Rua Primeiro de Março; Avenida Presidente Vargas; Avenida Francisco Bicalho; Viaduto do Gasômetro; pista lateral da Avenida Brasil (Caju); e Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência).

Segundo a Prefeitura, equipes do equipes do Centro de Operações e Resiliência (COR), da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Comlurb atuarão na região da Cinelândia para auxiliar na logística do velório e do cortejo.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal também trabalharão na organização da fila para o velório.

CET-Rio preparou um esquema de tráfego, que começou com a proibição de estacionamento na região já na noite desta quinta-feira (24).

Segundo a família da cantora, não estão previstas apresentações musicais ou trio elétrico durante a despedida da artista.

Homenagem no carnaval carioca

Nesta terça-feira (22), a Prefeitura do Rio decidiu homenagear Preta Gil batizando com o seu nome o circuito de blocos de carnaval, cruzando a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município.

O trajeto do Circuito Preta Gil será o seguinte: concentração na Rua Primeiro de Março, no trecho entre as ruas do Rosário e Ouvidor.

O percurso será na Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos.

O final do cortejo será na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

