Preta Gil Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; família tenta agilizar translado Cantora realizava tratamento experimental contra câncer em Nova York, nos Estados Unidos: "Não há previsão para repatriação do corpo"

O velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Este era um desejo da própria cantora, como ela demonstrou a familiares ao longo dos últimos meses. A data da cerimônia, no entanto, ainda não está definida, já que é preciso realizar, antes, o translado do corpo para o Brasil, como apurou o Globo.

A artista carioca morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde vinha se submetendo a um tratamento experimental contra um câncer.

Neste momento, a família tenta agilizar o procedimento de repatriação do corpo, algo que exige cuidados especiais. O processo envolve uma série de etapas burocráticas, além de custos elevados, que normalmente ultrapassam o valor de R$ 50 mil. "Estão tentando agilizar isso. Mas não temos ainda uma data", confirma, ao Globo, a assessoria de imprensa da família de Gilberto Gil.



Madrasta da artista, Flora Gil — que é casada com Gilberto Gil, pai da cantora — usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (21), para detalhar a situação que a família enfrenta.

"Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. . Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos", destacou o comunicado.

