Velório de Rita Lee será aberto ao público no Ibirapuera; corpo será cremado

A- A+

O velório de Rita Lee, que morreu na noite da última segunda-feira, aos 75 anos, será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, na próxima quarta-feira (10), de 10h as 17h, conforme informações publicadas no Instagram da cantora. O corpo será cremado, de acordo com a vontade dela, numa cerimônia particular.

Rita, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra doença, morreu em casa, "cercada de todo amor de sua família".

Nos últimos tempos, ela vivia num sítio no interior de São Paulo com o marido, o músico Roberto de Carvalho, com quem teve três filhos: Roberto, João e Antônio.

Veja também

Trajetória Relembre a carreira e momentos marcantes de Rita Lee, a maior roqueira do Brasil