luto Velório de Vanessa Rios será aberto aos fãs; cantora morreu aos 42 anos em decorrência de doença Ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído, artista estava internada em hospital no Recife para tratar câncer

O velório da cantora Vanessa Rios — conhecida por liderar grupos de forró e brega, entre os quais as bandas Kitara, Capim com Mel e Forró do Muído — será aberto aos fãs, como informaram, nesta tarde, familiares da artista. A cerimônia acontecerá na próxima terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana do Recife (PE).

Nome de peso na cena artística do forró, sobretudo em estados do Nordeste, a cantora pernambucana vinha tratando um câncer no pulmão há dois anos. Em 2023, ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, tumor raro que também acometeu a modelo Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, no último ano. A artista, que deixa uma filha de 16 anos, estava internada no Hospital Santa Joana, no Recife, e morreu na noite do último sábado (25) em decorrência de complicações da doença.

"Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado", enalteceu a página da banda de forró no Instagram, neste domingo (26). Admiradores da artista lamentaram a perda por meio das redes sociais. "Ainda sem acreditar. Só quem conhecia Vanessa Rios sabia a imensa vontade de viver que ela tinha, o quanto ela amava a vida, sua família e seus amigos", afirmou um fã, por meio de comentário no Instagram.



Vanessa vinha conciliando o tratamento do câncer com a carreira musical e chegou a subir ao palco, recentemente, pouco depois de se submeter uma sessão de quimioterapia.

Sucesso no forró

Natural de Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Vanessa Rios começou a carreira de forma independente, até se destacar como vocalista da banda Boa Toda, com a qual gravou seu primeiro sucesso, "Lençol vermelho", lançado em videoclipe, em 2012.

Dois anos depois, ganhou projeção nacional ao participar de um concurso promovido pela TV Globo, que escolheu uma nova vocalista para a banda Kitara após a saída de Carla Alves. Vencedora da disputa, Vanessa se apresentou com o grupo no programa "Esquenta", comandado por Regina Casé.

Em abril deste ano, ela relembrou a conquista em uma entrevista exibida no especial de 60 anos da TV Globo, durante o telejornal NE1. "Voltou, assim, o filme de quando eu ganhei, né? É muito emocionante você cantar uma música e ter a resposta do público", disse, na ocasião.

Após um ano na banda Kitara, Vanessa Rios seguiu carreira em outras bandas de forró de destaque no Nordeste, como Forró do Muído e Capim com Mel, onde permaneceu por cinco anos.

