Despedida Velório de Zé Celso começa às 22h no Oficina, e amigos cantam e dançam músicas preferidas do diretor Fãs, familiares e pessoas próximas lotam a sede da companhia de teatro criada pelo ator e diretor

Cerca de 200 pessoas, entre atores, músicos, colegas e fãs de Zé Celso Martinez estão, na noite desta quinta-feira, no Teatro Oficina aguardando a chegada do corpo do diretor para uma grande celebração da “vida”, como traduziu o que será a noite seu marido, o ator e diretor Marcelo Drummond, que é abraçado por todos. Músicos cantam algumas das canções favoritas de Zé, como “Dindi”, “Nanã” e “Wave”.

— Não há um roteiro para o que vai acontecer aqui hoje, mas temos um repertório imenso, cada vez chegam mais atores e músicos, será uma celebração à vida — disse — Drummond, acrescentando que esta noite o Oficina fará uma festa para Zé Celso. — Vamos fazer hoje o que ele nos ensinou. E, para quem não puder vir e for acompanhar de casa, digo que está sendo muito, muito difícil, mas a gente está vivo. Vivam! Com vontade, com intensidade, de todas as maneiras que considerarem bela. Vivam!

As portas do Oficina, no Bixiga, na região central de São Paulo, estão abertas e assim ficarão a noite toda. O teatro ficará aberto até as 9h. Entre 9h e 11h, só familiares e amigos poderão ficar no local. Às 11h, o corpo será cremado em local ainda não divulgado.

