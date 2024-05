A- A+

Paulo César Velório do ator Paulo César Pereio será em cinema no Rio Ator morreu neste domingo (12), aos 83 ano

O velório de Paulo César Pereio será no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (14) das 10h às 15h. O sepultamento, por sua vez, está marcado para às 16h30 no cemitério São João Batista, também em Botafogo. O ator morreu neste domingo (12), aos 83 anos.

Ele estava em tratamento de doença hepática avançada, em estado grave, e havia dado entrada de madrugada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca.

Pereio foi casado três vezes e teve quatro filhos: Thomaz e João, com a atriz Cissa Guimarães; Lara Velho, com a atriz Neila Tavares; e Gabriel, com Suzana César de Andrade.

Conhecido por seu comportamento imprevisível e sua rebeldia incorrigível, o artista colecionou polêmicas durante a carreira, que vão desde a prisão por não pagamento de pensão até uma campanha pela demolição do Cristo Redentor.

Veja também

Rafa Kalimann Rafa Kalimann recebe apoio de amigos e famosos após perder filho com Allan Souza Lima