CINEMA "Velozes e Furiosos 10" chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (17), confira Roteiro conta com Jason Momoa como antagonista e traz de volta Vin Diesel no seu papel mais icônico, Dominic Toretto

O décimo filme da série de blockbusters sobre as aventuras épicas de Dominic Toretto e sua família conta com pré-estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (17). O novo capítulo da franquia “Velozes e Furiosos”, intitulado de “Fast X”, é a primeira parte de uma conclusão aguardada há quase 20 anos pelos fãs.

Correndo do passado

Após flashbacks contando a trágica história dos irmãos Toretto no último filme, o passado mais uma vez volta para assombrar os personagens. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama.



Em “Velozes & Furiosos 5: Operação Rio” (2011), a gangue eliminou o chefão brasileiro das drogas, Hernan Reyes, e destruiu seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam é que o filho de Reyes, Dante, testemunhou tudo, e passou os últimos 12 anos elaborando um plano de vingança.





A estratégia de Dante é separar a família levando cada membro para um canto do mundo, desde Los Angeles até as catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártida. Novos aliados surgirão, e antigos inimigos voltarão à ativa. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de oito anos é o alvo final da vingança do herdeiro do cartel.

Confira trailer:





Velozes até demais

Ao longo da série de sucesso, que tem sido uma das maiores e mais rentáveis franquias de filmes de ação há mais de duas décadas, os longas foram introduzindo novos desafios mirabolantes para testar os limites dos personagens e do que é crível em uma ficção.



Aos poucos, os protagonistas foram se tornando verdadeiros super heróis capazes de levar vários tiros no peito sem deixar a dor atrapalhar a corrida ou até mesmo puxar um helicóptero no ar com as próprias mãos. Em algum momento nas tramas os criadores desistiram de fazer sentido e passaram a se preocupar mais em fazer um filme divertido. As películas evoluíram de corridas de ruas para roubos, espionagem e até missões no espaço, sempre mantendo no centro do enredo corridas de carro, tiroteios e, é claro, mensagens sobre família.

“Se você tivesse me dito, há 23 anos, que eu seria tão abençoado por fazer parte de uma mitologia acolhida e apoiada em todo o mundo, pareceria coisa de louco. Quando fizemos o primeiro filme, filmamos em Los Angeles uma história local. Nunca antecipamos seu apelo ou suas implicações globais. Certamente não prevíamos viajar por todo o mundo e colocar o tema da família no centro de tudo”, diz o astro e produtor Vin Diesel, em coletiva.

Elenco furioso

Dirigido por Louis Leterrier ("Fúria de Titãs", "O Incrível Hulk"), o elenco traz as estrelas da franquia, lideradas por Vin Diesel e Michelle Rodriguez, e novidades como Jason Momoa (“Aquaman” e “Game of Thrones”) no papel de Dante, o mais novo oponente de Dom Toretto e sua equipe; a vencedora do Oscar, Brie Larson (“Capitã Marvel”, “Quarto de Jack”) no papel de Tess, representante destemida da Agência. Além deles, Cardi B reprisa seu papel como Leysa de “F9” (2021) e a cantora brasileira, Ludmilla, faz participação especial como atriz e também integra a trilha sonora do filme.



Em 2021, falou-se do fim da saga e que os criadores planejavam dar um último capítulo digno para Toretto e aquele universo só iria continuar através de spin-offs para preservar o legado da saga. Alguma hora era preciso pisar no freio para encontrar uma conclusão para essa história que, apesar de ter durado tantos anos, de certa forma passou rápido demais.

