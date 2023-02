A- A+

BBB 23 Vem casal por aí? Veja o que Paula diz sobre possível relação com Ricardo fora do BBB Em entrevista para o Bate-Papo BBB, Paula diz que irá esperar por Ricardo

Fora do BBB 23, a biomédica Paula confessou que combinou um encontro com Ricardo longe das câmeras. É que, como todos já sabem, os dois movimentaram o edredom em alguns momentos da edição. "Ele é quente, tem borogodó. E eu o espero. Estou tranquila", disse a sister em entrevista para o Bate-Papo BBB, nesta quarta-feira (15).

Aliás, a saída da ex-Casa de Vidro foi tema durante todo o dia no reality. Pela manhã, Ricardo chorou ao lembrar de Paula. "No momento em que eu mais precisei aqui na casa foi ela que me deu força, sabe?", lembrou. "Alface é muito especial", comentou Paula ao ver a cena do brother chorando.

