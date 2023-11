A- A+

Cultura Vem Dançar Olinda ganha 11ª edição, neste domingo (12), no Carmo Festival conta com programação gratuita de apresentações culturais

A Praça do Fortim do Queijo, no Bairro do Carmo, em Olinda, receberá apresentações culturais neste domingo (12). É o Festival Vem Dançar Olinda, que ocorre das 14h até 22h, com acesso gratuito.

Na programação, estão previstas aulas de diversos ritmos, homenagens e performances artísticas. O encontro, que está em sua 11ª edição, é uma iniciativa da Rico Produções e do Grupo Cultural Explosão do Forró, com apoio da Prefeitura de Olinda.



As atrações confirmadas são: Sandy Chamego a Mil, DJ Melo, Forrozão Rabecart, Pimpinela Pomponica, Cia Circo Meu, Aquarelart, Elayne Almeida Dança de Salão, Cia de Dança Trocadilho, Alex Barroso, Ballet Aquarela, Afoxé Alafin Oyó, Paula Cristiano Cia de Dança, Studio de Dança Amanda Portela, Carol Zahir, Despacito, Cia de Arte com o Corpo, entre outros.



