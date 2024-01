A- A+

Maliciosa "Vem ser meu Carnaval do Recife": Em nova música, Ludmilla exalta a festa na capital pernambucana A cantora apresentou oficialmente a canção durante show no Big Brother Brasil

Foi durante o seu show no Big Brother Brasil, na noite do sábado (13), que Ludmilla apresentou oficialmente a sua nova música: “Maliciosa”.

Chamou atenção, na letra, a referência que a cantora faz à Folia de Momo na capital pernambucana.

"Ó, o nome dessa música que eu vou cantar agora é 'Maliciosa'. É uma música minha nova, que ainda não saiu. E eu vou ensinar o refrão pra vocês", disse a cantora aos participantes do reality.

E começa: “Toda maliciosa, gostosa, praiana, selvagem, malandra…Vem ser meu Carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba”, entoa Ludmilla.

Em postagem na sua conta oficial no Instagram, ela anunciou a data oficial de lançamento da canção. Na quinta-feira, dia 18 de janeiro, estará disponível nas plataformas digitais.

Ludmilla na programação

A artista, vale lembrar, é atração do Carnaval do Recife em 2024. Ainda não foi divulgado, no entanto, o dia da sua apresentação na festa, que, este ano, começa mais cedo, na quinta-feira (7), e segue com programação até a Quarta-feira de Cinzas (14).

Confira:

Veja também

Séries Conheça os indicados nas principais categorias do Emmy; "Succession" lidera indicações