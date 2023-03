A- A+

A 11ª Prova do Líder do BBB 23 ocorreu nesta quinta-feira (23). Sarah Aline foi a vencedora e abocanhou a liderança pela segunda vez.



Participaram do jogo oito moradores da casa, já que Domitila foi vetada por Bruna Griphao, Líder da última semana. A competição foi realizada em duplas e dividida em etapas.



No início, os competidores precisaram contar com a velocidade de cada um. Avançava no jogo quem conseguisse encher primeiro um recipiente com amaciante de roupa até o nível necessário, transportando o líquido de um canto a outro do cenário.





Sarah Aline, Ricardo Alface, Amanda e Aline Wirley foram classificados para a fase final da prova, que foi disputada de forma individual. Desta vez, a decisão ocorreu por meio da sorte. Sarah encontrou primeiro dois armários com imagens do produto e levou a melhor.

Veja também

BBB 23 Ex-participantes retornam para o BBB 23; saiba quem foi escolhido na dinâmica da repescagem