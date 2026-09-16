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LUTO Vencedor da primeira edição de "The Voice" na Holanda é encontrado morto aos 43 anos; saiba quem era Ben Saunders ficou conhecido após interpretar 'Use Somebody', do Kings of Leon, no reality holandês; causa da morte não foi divulgada

Ben Saunders, cantor que ganhou notoriedade ao vencer a primeira temporada do The Voice of Holland, morreu aos 43 anos, confirmou a família à imprensa holandesa. Um dia antes do anúncio, o corpo de um homem havia sido encontrado em uma área de lazer ao sul de Arnhem, na Holanda, e já havia suspeitas de que se tratava do artista. A causa da morte não foi divulgada.

A polícia havia informado anteriormente que a possibilidade de crime estava descartada.

A morte foi comunicada pelo irmão de Ben, Dean Saunders, nas redes sociais. Ele publicou uma mensagem lamentando a perda: "Meu querido irmão caçula morreu. Nunca senti uma dor como a que estou sentindo agora".

Na mesma publicação, Dean acrescentou: "Que dia terrível para todos nós. Precisamos aprender a conviver com isso e espero que isso seja tratado com respeito. Ben tinha uma família linda e uma família que o ama muito. Eu também o amarei para sempre. Ben está no meu coração e permanecerá lá para sempre".

A vitória no The Voice of Holland

Nascido em Londres, Ben Saunders ganhou destaque em 2011, na primeira temporada do The Voice of Holland. Nas audições às cegas, interpretou “Use Somebody”, do Kings of Leon, e três técnicos se viraram para ele nos primeiros segundos da apresentação.

Saunders avançou na competição e terminou como o primeiro vencedor do programa. Depois da vitória, recebeu um contrato com uma gravadora.

O maior sucesso de Ben Saunders foi “Kill For A Broken Heart”. Ele lançou dois álbuns: You Thought You Knew Me by Now, em 2011, e Heart & Soul, em 2012.

A repercussão de seus trabalhos, porém, diminuiu depois de 2013.

Marco Borsato, que havia sido técnico de Saunders no The Voice, também reagiu à morte. Ele publicou no Instagram uma fotografia dos dois no palco e compartilhou um trecho em que o cantor interpretava Dochters.

"Querido homem especial. Meu coração chora! Não consigo encontrar palavras para o vazio que você deixa", escreveu Borsato.

Problemas com a Justiça

A partir de 2013, Saunders passou a ter diferentes contatos com a Justiça. Em 2015, foi preso por agredir um agente de trânsito em Hoorn, segundo informações do portal de notícias Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Ele recebeu uma pena de 180 horas de prestação de serviços e teve de pagar uma indenização. Menos de uma semana depois, um juiz determinou que também deveria pagar pelos danos provocados por um ato de vandalismo em um café em Landsmeer.

Saunders continuou sendo integrante do Satudarah, descrito como um clube de motociclistas proibido.

A família Saunders

O irmão de Ben, Dean Saunders, também teve problemas com a Justiça. Ele havia sido condenado a oito meses de prisão por crimes que incluíam incêndio criminoso, agressão e posse de arma.

Dean também ficou conhecido no meio musical por vencer o programa Popstars em 2011, um dia depois de Ben vencer o The Voice of Holland.

Em 2023, Ben Saunders participou do programa de talentos da SBS Avastars. A atração foi encerrada depois de apenas uma temporada devido aos baixos índices de audiência.

Nos últimos tempos, Saunders havia se mudado para um acampamento de trailers em Arnhem. Antes disso, tinha aberto na cidade um estúdio de tatuagem.

Ele explicou que escolheu viver em Arnhem pela tranquilidade e pela receptividade que encontrou na cidade:

— A tranquilidade e o amor me trouxeram para Arnhem. Eles realmente me adotaram aqui, é assim que me sinto. As pessoas são muito tranquilas, muito acolhedoras.

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