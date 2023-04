A- A+

POLÊMICA Vencedor do Grammy, Jon Batiste diz que não conhece Anitta e que quer tocar com Lia de Itamaracá Cantor afirmou que gostaria de fazer uma parceria com outra brasileira, a pernambucana Lia de Itamaracá

O cantor, compositor e pianista americano Jon Batiste, que levou no último ano o principal prêmio do Grammy, o de "Álbum do Ano", batendo artistas como Billie Eilish, Taylor Swift e Kanye West, disse que não conhece a brasileira Anitta. A declaração revoltou os fãs da cantora, que foram às redes dele para atacá-lo.

"Estavam tentando marcar um encontro para eu tocar com uma menina chamada Anitta, você conhece esse nome?" disse o cantor, em entrevista à Folha.

Perguntado se gostaria de tocar com ela, Batiste respondeu que o que gostaria mesmo seria tocar com outra brasileira, a pernambucana Lia de Itamaracá, de 79 anos. Batiste tem uma brasileira em sua banda Stay Human, a paulistana Nêgah Santos.

"Quem é você? Fique longe do Brasil", escreveu um fã de Anitta em uma rede social do cantor americano. "É você que precisa de reconhecimento! Anitta é a maior", disse outro. "Quem é você? Ah, um pedaço de 'porcaria'", falou um terceiro.

Em resposta a essa onda de ataques, aguns internautas saíram em defesa do artista. "Jon Batiste é a simpatia em pessoa além é claro de seu talento espetacular. Tenho certeza que ele estava fazendo uma brincadeira quando perguntou você conhecia a Anitta, até porque o cara é um gentleman e não faria isso com alguém do seu meio", publicou um.

Cantor virá ao Brasil em maio

Batiste é uma das grandes atrações da primeira edicão do C6 Fest, que acontece entre os dias 19 e 21 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo (com um pequeno braço simultâneo no Vivo Rio).

Organizado pela produtora Dueto, que criou o Free Jazz Festival e o Tim Festival, o C6 reúne uma programação eclética, com os pioneiros alemães da música eletrônica Kraftwerk, os novos nomes do rock Black Country, New Road e Dry Cleaning, a jovem cantora americana de jazz Samara Joy (que venceu Anitta no Grammy de artista revelação), gigantes da música eletrônica como Underworld e Juan Atkins, revelações britânicas do jazz como o grupo The Comet is Coming e a saxofonista Nubya Garcia e os africanos Mdou Moctar e Blick Bassy.

A cantora inglesa Arlo Parks, o francês Christine and the Queens e os americanos The War on Drugs e Weyes Blood fazem parte ainda da programação do C6 Fest, que terá alentada programação nacional, com Caetano Veloso, Xenia França, Russo Passapusso e Nomade Orquestra, além de um show em homenagem à MPB de 1973, organizado por Juçara Marçal e Kiko Dinucci. Além disso, o festival traz Tim Bernardes cantando Gal Costa e a Orquestra Ouro Negro interpretando Moacir Santos num tributo a Zuza Homem de Melo, lendário curador do Free Jazz e do Tim Festival.

