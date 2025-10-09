Vencedor do Nobel de Literatura 2025 terá romance de mais de 400 páginas lançado no Brasil
Companhia das Letras anunciou que publicará 'Herscht 07769', do húngaro László Krasznahorkai
Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2025, o escritor húngaro László Krasznahorkai terá dois novos livros publicados no Brasil. Após o anúncio do prêmio, na manhã desta sexta-feira (9), a Companhia das Letras anunciou que publicará, em 2026, "O retorno do Barão Wenckheim" (originalmente publicado em 2016), em tradução de Zsuzsanna Spiry. A editora também prepara uma edição de “Herscht 07769”, romance monumental de mais de 400 páginas escrito em uma só frase.
A Companhia das Letras foi responsável pela única obra de Krasznahorkai publicada no Brasil até o momento, o romance "Sátántangó". Lançado por aqui em 2022, o livro apresenta uma aldeia remota, repleta de personagens estranhos e desajustados, como um médico alcoólatra que observa obsessivamente seus vizinhos e uma garota com deficiência que tenta matar seu gato. Todos esperam pela chegada Irimiás, um homem misterioso que pode ser tanto um profeta como o demônio em pessoa.
Em "O retorno do Barão Wenckheim", Krasznahorkai retoma sua prosa de longos parágrafos e frases contínuas para narrar a volta de Béla Wenckheim, um aristocrata húngaro de 64 anos que, após anos de exílio em Buenos Aires, regressa à sua cidade natal. Ingênuo e excêntrico, o barão sonha em reencontrar seu antigo amor, Marika, mas é recebido por moradores que acreditam que ele traz consigo uma grande fortuna capaz de transformar o destino do lugar.
Já "Herscht 07769" acompanha Florian Herscht, um homem corpulento e de passado nebuloso que vive em uma pequena cidade da Turíngia, na Alemanha. Entre suas tarefas de limpar espaços públicos e remover pichações sob o olhar de um chefe autoritário, Florian encontra consolo nas conversas com uma bibliotecária e nas lições cósmicas de um ex-professor de física, revelando o olhar compassivo e quase místico de Krasznahorkai sobre a solidão e a transcendência.
Krasznahorkai foi anunciado como vencedor do Nobel de Literatura pela Academia Sueca, "por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte". Em 2015, já havia recebido o Man Booker Prize. A ensaísta americana Susan Sontag definiu o escritor húngaro como um "mestre do apocalipse." Também roteirista, Krasznahorkai é frequente colaborador do cineasta Béla Tarr, seu conterrâneo. Com ele, adaptou "Sátántangó" para o cinema em 1994.