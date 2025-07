A- A+

FILME Vencedor do Oscar "Anora" chega ao streaming O longa-metragem dirigido por Sean Baker já está disponível no Prime Video

Filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes e de cinco estatuetas no Oscar de 2025, Anora chega ao streaming, pela plataforma Prime Video. No longa-metragem dirigido por Sean Baker, a jovem stripper Anora (interpretada por Mikey Madison) conhece o filho de um oligarca russo e engata um improvável romance.

Após um casamento impulsivo em Las Vegas, a família de Ivan Zakharov (vivido por Mark Eydelshteyn) planeja retornar para os Estados Unidos com um único objetivo: anular a união entre o casal.

O que parece um conto de fadas é, na verdade, uma história que mostra a personagem-título bem distante da personificação da Cinderela. A empatia com o público não é imediata, mas conquistada. Em entrevista ao Estadão, o diretor afirmou que isso foi intencional.

"Eu sempre consigo detectar quando um cineasta está te forçando a gostar de um personagem, está implorando pela empatia. Eu não consigo me conectar com um personagem sem defeitos, visto com condescendência. Soa falso. Eu quero ver pessoas reais. A Ani é nova-iorquina, sabe lutar, é brigona, um tanto rude. E tudo bem "

Concorrente de Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) como melhor atriz no Oscar, a estreante Mikey Madison levou a melhor. Aos 26 anos, ela nasceu em Los Angeles e começou a atuar aos 14 anos. Depois do filme, foi apontada pela crítica especializa como uma "estrela em ascensão".

Veja também