Vencedora do Oscar, Jessica Chastain tieta Fernanda Torres em entrevista para revista

Fernanda Torres segue sua trajetória de prestígio internacional. A atriz indicada ao Oscar pelo trabalho em " Ainda Estou Aqui" deu uma entrevista para a revista americana Interview. E não foi qualquer entrevista. A brasileira conversou com Jessica Chastain, estrela conhecida pelo trabalho em filmes como "A Árvore da Vida" e "A Hora Mais Escura".

Vencedor do Oscar pelo trabalho em "Os Olhos de Tammy Faye", Chastain "sofreu" com a brasileira, que insistia em elogiar os trabalhos da americana. "Podemos conversar mais tarde, mas agora terá que ser tudo sobre você por enquanto", afirmou Chastain para Torres. As duas conversaram por Zoom na última semana.

Na entrevista, Chastain demonstrou muito interesse pelo trabalho de Torres em "Ainda Estou Aqui", e não gostou quando a brasileira insistiu em diminuir a própria atuação. "Você tem que aceitar os crédito pelo seu trabalho", afirmou Chastain quando Torres tentou atribuir todos os méritos do desempenho a Eunice Paiva, personagem que interpreta.

A americana se interessou em saber sobre como foi para Fernanda crescer numa casa de atores e quis saber se a brasileira tinha interesse na direção. Apesar da negativa da atriz de "Os Normais", Chastain afirmou que via potencial nela para dirigir e se ofereceu para atuar em seu eventual filme.



No final do papo, Chastain afirmou que iria passar seu número de telefone para Fernanda, a quem considerou inspiradora. A atriz de "Ainda estou aqui" respondeu com timidez: "Não diga isso, sou uma grande fã".

"Bem, quero ser sua amiga. Sua atuação é inacreditável e estou muito feliz que foi incluída nesse grupo de pessoas que estão sendo reconhecidas", encerrou Chastain.

