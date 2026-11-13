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Premiação Vencedores das principais categorias do Grammy Latino Confira a lista dos vencedores das principais categorias

A espanhola Rosalía foi a grande vencedora da 27ª edição do Grammy Latino, celebrada em Las Vegas.

Confira a lista dos vencedores das principais categorias.

Álbum do Ano: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Gravação do Ano: "Niño" – Milo J

Canção do Ano: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia)

Artista Revelação: ARIA VEGA

Melhor Canção Pop: "La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

Melhor Álbum Contemporâneo de Pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

Melhor Álbum de Pop Tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini

Melhor Interpretação de Reggaeton: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

Melhor Álbum de Salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique

Melhor Álbum de Merengue/Bachata: Chula - Techy

Melhor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

Melhor Canção em Língua Portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: "EQUILIBRIVM" - Anitta

Compositor do Ano: Sara Schell

Produtor do Ano: Édgar Barrera

Melhor Vídeo musical Curto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (direção); Laura Elizabeth Seydel (produção)

Melhor Vídeo em Formato Longo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (direção); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (produção)

Melhor Álbum de Música Urbana: Tropicoqueta – KAROL G

Melhor Interpretação Urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno

Melhor Canção Urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

Melhor Álbum de Rock: Shine – Fito Páez

Melhor Canção de Rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning)

Melhor Canção Pop/Rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

Melhor Álbum de Música Alternativa: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Melhor Álbum de Música Tropical Contemporâneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca

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