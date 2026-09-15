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Leia o Jornalterça15/09/2026
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Premiação

Confira a lista de vencedores do Emmy nas principais categorias

Confira abaixo os nomes premiados

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O ator americano Noah Wyle (E), vencedor do prêmio de Melhor Ator em Série Dramática por "The Pitt", posa com a presidente da Warner Bros. TV, Channing Dungey (C), durante o Governors Gala da 78ª edição do Primetime Emmy Awards, no Los Angeles Convention O ator americano Noah Wyle (E), vencedor do prêmio de Melhor Ator em Série Dramática por "The Pitt", posa com a presidente da Warner Bros. TV, Channing Dungey (C), durante o Governors Gala da 78ª edição do Primetime Emmy Awards, no Los Angeles Convention  - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Esta é a lista de vencedores nas principais categorias da 78ª edição do Prêmio Emmy, premiação que aconteceu na segunda-feira (14) em Los Angeles.

"O Segredo de Widow's Bay" encerrou a noite com uma impressionante marca de 14 Emmys, o que se tornou a comédia mais premiada em um único ano. "The Pitt" repetiu o prêmio de melhor série dramática e "DTF St. Louis" ganhou como melhor série limitada.

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MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

"O Poço"

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

"O Segredo de Widow's Bay"

MELHOR SÉRIE LIMITADA

"DTF St. Louis"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Noah Wyle, "The Pitt"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Rhea Seehorn, "Pluribus"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA

Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA

Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Tom Pelphrey, "Tarefa: Unidade especial"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Allison Janney, "Uma Diplomata"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"

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