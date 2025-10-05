A- A+

varejo Venda de livros cresce mais de 7% em setembro em relação a 2024 Setor vem em uma boa maré desde 2024, quando encerrou o ano com crescimento de 8,43% no faturamento

Bons ventos no varejo de livros no Brasil. De acordo com o relatório Painel do Varejo de Livros, realizado mensalmente pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, as vendas de livros por varejistas brasileiras cresceram entre 2024 e 2025, graças à performance dos livros de ficção, infantojuvenis e de colorir.



Em setembro, os estabelecimentos monitorados pela Nielsen venderam 3,8 milhões de exemplares, o que representa aumento de 8,95% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento saltou de R$ 178,2 milhões para R$ 197,5 milhões, aumento de 10,84%.



O setor vem em uma boa maré desde 2024, quando encerrou o ano com crescimento de 8,43% no faturamento, acima, portanto da inflação. Isso deve se repetir em 2025, já que o Painel mostrou números positivos em quase todos os meses, menos em março, quando apontou queda tanto no número de unidades vendidas quanto no faturamento.





De janeiro a setembro de 2025, o relatório registra acumulado de 8,85% no faturamento e de 7,72% no número de unidades vendidas. Em números absolutos, o Painel mostra a venda de 40,2 milhões de exemplares, o que rendeu faturamento de R$ 2 bilhões.



O setor festeja os números positivos. "Comemoramos a volta ao crescimento neste período, esperando que, ao ingressar no último trimestre, possamos realmente fechar o ano com números positivos", comentou Dante Cid, presidente do SNEL.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

