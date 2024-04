A- A+

LITERATURA Venda de livros sobe pela primeira vez desde junho de 2023; faturamento do setor cresce 15,95% Bons resultados são atribuídos às promoções da Semana do Consumidor; preço médio do livro fechou em R$ 48,65

A venda de livros no Brasil cresceu pela primeira vez desde junho de 2023. No terceiro período deste ano (27/2 a 26/3), a comercialização de títulos no país cresceu 8,95% segundo o Painel de Varejo de Livros, pesquisa realizada pela Nielsen Book e pelo Sindicado Nacional dos Editores de Livro (SNEL). Foram vendidos 5.044.068 livros — 400 mil a mais do que no mesmo período de 2023 —, o que representa alta de 8,95%.

O faturamento das editoras cresceu 15,95% e atingiu R$ 245 milhões. O preço do livro segue alta: subiu 6,42% e fechou em R$ 48,65.

Os bons resultados foram atribuídos às promoções da Semana do Consumidor, realizada em março, e dão alívio às editoras, que enfrentavam queda nas vendas havia meses. O último resultado positivo do setor foi verificado em junho de 2023, quando houve crescimento de 8,01% no volume.

“Temos que comemorar a volta do crescimento depois de um período de declínio”, disse, em nota, Dante Cid, presidente do SNEL. “Esse crescimento acontece não por acaso no período da Semana do Consumidor, o que demonstra que o mercado consumidor está atento e que podemos explorar outras oportunidades como essa”, completou.

A pesquisa informa que a Semana do Consumidor de 2024 apresentou “um movimento do setor mais agressivo e com mais descontos”. O desconto médio do livro no período foi de 25,96% — 2,36% a mais do que em março do ano passado.

No acumulado do ano, porém, a venda de livros registrou queda de 3,01% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Já o faturamento do setor cresceu 8,65%.

De acordo com a pesquisa, os bons resultados indicam que o mercado “vem se recuperando” e trazem “uma perspectiva otimista para 2024”.

Veja também

BBB 24 Equipe de Davi explica por que o campeão do BBB 24 ainda não encontrou a mulher, Mani