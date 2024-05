A- A+

LITERATURA Venda de livros volta a cair; preço médio sobe 14,38% e atinge R$ 51,89 No acumulado do ano, setor registra alta de 7,56% no faturamento

Após o aumento de 8,95% em março, a venda de livros no país voltou a cair em abril. Segundo o Painel do Varejo de Livros no Brasil, pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen Bookscan, a comercialização de títulos caiu 9,84% no quarto período do ano (25 de março a 21 de abril).

Em compensação, o faturamento das editoras segue em alta: 3,12%, graças ao aumento do preço médio do livro (que subiu 14,38% e atingiu R$ 51,89) e à diminuição do desconto médio, que caiu de 22,76% para 17,06%.

Os best-sellers estão ainda mais caros. "Vemos o preço médio aumentar e o desconto diminuir, mas uma lupa no TOP 500 mais vendidos ilustra ainda mais esse fenômeno, com preço médio 20,26% maior e desconto médio 6,44% menor", disse, em nota, Ismael Borges, gerente regional da Nielsen Bookscan.

Em busca de um Brasil perdido: Como Proust inspirou memorialistas durante a ditadura militar

Também em nota, o presidente do SNEL, Dante Cid, comemorou o crescimento da bibliodiversidade no quarto período. O número de títulos diferentes vendidos subiu 4,56%. "A boa notícia vem do aumento da bibliodiversidade: as editoras continuam apostando em novidades, em novos títulos, o que demonstra a disposição do setor para enfrentar as quedas nas vendas", afirmou.

No acumulado do ano, o setor registrou queda de 4,43% no volume de vendas e alta de 7,56% no faturamento.

