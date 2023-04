A- A+

CELEBRIDADES Venda de pum e paixão pelo Brasil: quem é a musa do Onlyfans expulsa da Coreia por decote? Fenômeno digital em países da Ásia, jovem de 19 anos é conhecida por comercializar itens inusitados na internet, como 'gases engarrafados'

Musa da plataforma Onlyfans — que oferece conteúdo adulto, por meio de pagamento mensal —, a modelo Kiaraa Kitty afirma que foi expulsa da Coreia do Sul, no último domingo (9), por utilizar uma blusa com decote. Natural de Cingapura e fenômeno digital em países da Ásia, ela compartilhou um vídeo mostrando o momento em que foi abordada por um policial nas ruas.

"Eles me disseram que mulheres como eu só são aceitas na cultura ocidental. Isso é verdade?", questionou a jovem de 19 anos, após ser detida pelos policiais. Na ocasião, Kiaraa contou que estava indo para uma festa de "cosplay", e que trajava a fantasia de uma personagem. Os agentes alegaram que ela estava "com os seios para fora"

A modelo e influenciadora digital é conhecida, em países orientais — sobretudo no Japão —, pela venda de conteúdos eróticos e também... inusitados. Na internet, Kiaraa vende frascos com seus gases engarrafados (leia-se: pum) pelo valor de 18 libras, o equivalente a cerca de R$ 110. Ela também comercializa recipientes com a água de seus banhos (após o uso).

A jovem já declarou que é "apaixonada" pelo Brasil. Durante a última Copa do Mundo, em 2022, ela usou as redes sociais para ressaltar que torcia pelo país verde e amarelo. "Os brasileiros sempre serão os vencedores no meu coração", escreveu ela, num dos posts, à época.

Polêmica com linguiça

Em janeiro deste ano, Kiaraa foi banida da plataforma Twitch — maior serviço de streaming de games no mundo —, após publicar um vídeo ao vivo em que veste um top rosa e aparece comendo uma linguiça, numa feira em Taiwan.

Foi a quarta vez que a influenciadora foi expulsa da plataforma. A empresa alega que, em todas as ocasiões, ela violou diretrizes estabelecidas nos termos de serviços para os usuários, ao postar imagens com sugestões de conteúdo sexual ou erótico.

