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ROCK IN RIO 2026 Venda geral de ingressos para o Rock in Rio começa em maio; veja data e detalhes O evento já confirmou atrações para os palcos Mundo, Sunset e New Dance Order

O festival Rock in Rio divulgou nesta terça-feira, 31, que a venda dos ingressos terá início dia 26 de maio, às 12h. A pré-venda será uma semana antes, em 19 de maio, no mesmo horário

A programação completa ainda não foi divulgada. O evento já confirmou atrações para os palcos Mundo, Sunset e New Dance Order, reunindo artistas de diferentes gêneros.

Esta será a principal oportunidade de ir ao evento para quem não conseguiu garantir o Rock In Rio Card, modalidade que esgotou rapidamente em dezembro e permite escolher com antecedência o dia desejado.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11,12 e 13 de setembro

Onde será o Rock in Rio 2026?

O evento ocorre na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Artistas já confirmados para o Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 já teve parte de sua programação divulgada. O dia mais completo até o momento é o 7 setembro. Nesta data se apresentam Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, no Palco Mundo, e Laufey, Péricles e Roupa Nova com Guilherme Arantes no Palco Sunset. O DJ Fatboy Slim se apresenta nesta mesma data, no Palco New Dance Order. Vanessa da Mata e Rubel também são atrações no Palco Sunset no dia 7.

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