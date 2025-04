Venda geral dos ingressos dos shows de Dua Lipa no Brasil começa nesta quinta (10)

A- A+

A cantora Dua Lipa retorna para o Brasil em novembro deste ano, com dois shows que compõe sua turnê "Radical Optimism". A venda geral dos ingressos para os shows no Rio de Janeiro e São Paulo começa nesta quinta (10).

Os ingressos oficiais estão disponíveis no site Ticketmaster, a partir das 10h, e às 11h nas bilheterias oficiais.

Em São Paulo, o show acontece no dia 15 de novembro no Estádio Morumbis. Já no Rio de Janeiro, acontece no dia 22 de novembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

A turnê pela América do Sul começa no dia 7 de novembro, quando Dua Lipa se apresentará em Buenos Aires, na Argentina. Depois segue para Santiago, no Chile, no dia 11, e chega ao Brasil para os dois shows.

Confira os preços dos ingressos:

São Paulo (MorumBIS)

Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia);

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia);

Cadeira inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia);

Cadeira superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia);

Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia).

Rio de Janeiro (Nilton Santos)

Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia);

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia);

Cadeira sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia);

Cadeira inferior leste/oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia);

Cadeira superior leste/oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia).

