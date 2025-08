Vendas de ingressos para o show do grupo Now United começaram nesta segunda-feira (4)

A- A+

A pré-venda dos ingressos para o show do "Now United", grupo misto e internacional de música pop, começou nesta segunda-feira (4). A apresentação acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, no Classic Hall, no dia 25 de novembro.

A turnê "Now or Never Tour" reúne ex-integrantes e membros da nova geração. O show em Recife faz parte de uma turnê nacional que passará por outras cinco cidades brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A pré-venda inicialmente é exclusiva para membros do Ouro do Clube Shows pelo site. Já a venda geral será liberada nesta terça-feira, dia 5 de agosto, ao meio-dia, através da plataforma Ticket 360.

