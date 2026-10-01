A- A+

Literatura Vendas de livro cujo autor foi acusado de escrever com uso de IA disparam na França C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, vendeu 18.254 exemplares em uma semana e lidera lista de romances mais vendidos no país

As vendas do romance C'était ça ou mourir, do escritor canadense Thélyson Orélien, continuam crescendo na França desde o início da polêmica em torno de acusações de uso de inteligência artificial. Entre 21 e 27 de setembro, o livro vendeu 18.254 exemplares em formato físico, contra 12.506 na semana anterior, segundo dados da NielsenIQ BookData/Livres Hebdo publicados nesta quinta-feira.

O romance ocupa o primeiro lugar na categoria de ficção, à frente dos novos livros dos franceses Agnès Martin-Lugand e Marc Levy. A obra, publicada em meados de agosto, já vendeu cerca de 65 mil exemplares.

C'était ça ou mourir conta a trajetória de um migrante entre o Haiti e o Canadá e se tornou um dos fenômenos da temporada literária na França.

Acusações de uso de inteligência artificial

Orélien, de 38 anos, passou a ser alvo de críticas na semana passada, quando uma conta anônima no X o acusou de ter escrito "quase integralmente" o romance com inteligência artificial.

Depois disso, também surgiram acusações de plágio envolvendo textos publicados no Canadá há mais de uma década. O escritor, que também tem nacionalidade haitiana, nega as acusações.

À AFP, Orélien afirmou que estava "disposto a se manifestar quando tudo estiver calmo".

A controvérsia levou a Academia Goncourt, responsável pelo prêmio literário mais prestigiado da França, a retirar Orélien da lista de candidatos deste ano.

O caso provocou repercussão no mercado editorial francês e alimentou discussões sobre os efeitos da inteligência artificial na produção literária e no futuro do setor em diferentes países.

Veja também