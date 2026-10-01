Vendas de livro cujo autor foi acusado de escrever com uso de IA disparam na França
C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, vendeu 18.254 exemplares em uma semana e lidera lista de romances mais vendidos no país
As vendas do romance C'était ça ou mourir, do escritor canadense Thélyson Orélien, continuam crescendo na França desde o início da polêmica em torno de acusações de uso de inteligência artificial. Entre 21 e 27 de setembro, o livro vendeu 18.254 exemplares em formato físico, contra 12.506 na semana anterior, segundo dados da NielsenIQ BookData/Livres Hebdo publicados nesta quinta-feira.
O romance ocupa o primeiro lugar na categoria de ficção, à frente dos novos livros dos franceses Agnès Martin-Lugand e Marc Levy. A obra, publicada em meados de agosto, já vendeu cerca de 65 mil exemplares.
C'était ça ou mourir conta a trajetória de um migrante entre o Haiti e o Canadá e se tornou um dos fenômenos da temporada literária na França.
Acusações de uso de inteligência artificial
Orélien, de 38 anos, passou a ser alvo de críticas na semana passada, quando uma conta anônima no X o acusou de ter escrito "quase integralmente" o romance com inteligência artificial.
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Depois disso, também surgiram acusações de plágio envolvendo textos publicados no Canadá há mais de uma década. O escritor, que também tem nacionalidade haitiana, nega as acusações.
À AFP, Orélien afirmou que estava "disposto a se manifestar quando tudo estiver calmo".
A controvérsia levou a Academia Goncourt, responsável pelo prêmio literário mais prestigiado da França, a retirar Orélien da lista de candidatos deste ano.
O caso provocou repercussão no mercado editorial francês e alimentou discussões sobre os efeitos da inteligência artificial na produção literária e no futuro do setor em diferentes países.