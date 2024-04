A- A+

FOTO Vendedor registra primeira aparição de Madonna no Copacabana Palace: ''Fui pego de surpresa'' Fernando Motta estava chegando à praia para mais um dia de trabalho, decidiu parar em frente ao hotel para tentar ver a cantora e acabou fazendo o flagrante

O vendedor Fernando Motta, de 42 anos, conseguiu registrar o momento em que Madonna apareceu pela primeira vez na janela do Copacabana Palace, nesta segunda-feira (29). Por volta das 11h40 da manhã, Fernando, que é fã da cantora, estava chegando na praia de Copacabana para mais um dia de trabalho quando ficou sabendo que sua musa havia chegado à cidade e se hospedado no hotel. Assim, antes de iniciar suas vendas de bolsas ecológicas, passou em frente ao Copa só para passar um pouco de energia positiva para Madonna.

—Eu estava passando aqui na frente e resolvi para parar e emanar energia positiva para ela. Adoro a Madonna. — disse Fernando, que foi surpreendido enquanto passava os olhos pelas janelas do Palace. — Eu estava olhando para as janelas quando vi uma delas se movimentar e pensei que pudesse ser ela. Então peguei o celular para dar zoom e ter certeza. Foi quando acabei registrando esse momento maravilhoso.

Na tarde desta segunda, Fernando continuava na frente do Copacabana Palace, ao lado de centenas de fãs que aguardam novo aparecimento da artista, enquanto se prepara para o show do próximo sábado Agora, ele afirma que guardará o registro com muito carinho, mas acredita que o melhor ainda está por vir:

— Sempre gostei dela. Acho que não tem quem não goste de Madonna, né? Então, estou muito feliz por registrar o momento e vou guardar para sempre. O problema é que eu gritei tanto que perdi a voz, mas tudo bem também, porque o show vai ser perfeito e estarei lá.

Veja também

