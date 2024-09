A- A+

festival de veneza Veneza se organiza para receber Brad Pitt e Angelina Jolie, "sem chance de se cruzarem" De acordo com o produtor artístico do Festival de Veneza, esta era uma das preocupações na hora de montar a cerimônia

Brad Pitt e Angelina Jolie iniciaram procedimentos de divórcio em 2016, mas o caso judicial continua em desenvolvimento. Com isso, não é de se surpreender que o mundo sinta o impacto do conflito entre os dois, e o Festival de Veneza foi um dos eventos que teve que lidar com a questão.

Isso porque tanto Pitt quanto Angelina tinham agenda no festival: ele, com Lobos, seu novo filme ao lado de George Clooney, e ela, com Maria, filme de Pablo Larraín em que interpreta a cantora de ópera Maria Callas.

De acordo com o produtor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, esta era uma das preocupações na hora de montar a cerimônia, e os dois filmes foram marcados com um bom intervalo entre eles para evitar encontros constrangedores.

Questionado pela Vanity Fair, antes do festival, sobre se existe tensão na hora de marcar os filmes e se basta separar as exibições, Barbera respondeu: "sim, claro. Angelina será no primeiro dia, na quinta-feira dia 29, e ela vai sair logo depois com Pablo Larraín para ir para Telluride. E Brad chega em Veneza apenas no sábado. Então não tem nenhuma possibilidade deles se cruzarem".

Os dois filmes tiveram uma boa recepção em Veneza, mas enquanto Maria foi exibido em competição e concorre pelo Leão de Ouro, Lobos passou por fora da corrida. A performance de Angelina como a cantora já rendeu início de uma campanha pela indicação da atriz ao Oscar.

Lobos tem estreia marcada para 20 de setembro nos cinemas e, posteriormente, será lançado na plataforma de streaming da Apple. Já Maria ainda não teve data de lançamento anunciada.



