Natal Solidário Veneza Water Park faz campanha solidária no dia de Natal; doações garantem desconto no ingresso Parque funcionará normalmente no dia 25 de dezembro

O Veneza Water Park, maior parque aquático da região Nordeste e um dos maiores do Brasil, promove, nesta segunda-feira (25), dia de Natal, a campanha Natal Solidário. Em clima natalino e de solidariedade, o parque convida os visitantes que forem ao espaço no feriado a levar 1kg de alimento não perecível.

A doação dará direito a um desconto de mais de 50% no valor do ingresso inteiro, que custa R$ 160 e sairá por R$ 78.

Localizado em Maria Farinha, no litoral da cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o Veneza funcionará normalmente no dia de Natal, com o horário indo das 10h às 17h. Os alimentos arrecadados beneficiarão famílias carentes da Comunidade Beira Mangue, localizada no bairro da Conceição, área de praia de Paulista, próximo ao parque.

A campanha busca fortalecer a importância da prática solidária, encontrando formas de ajudar ao próximo neste período natalino e de final de ano.

Funcionamento - Neste mês de dezembro, o Veneza Water Park funciona aos sábados, domingos e feriados, sempre das 10h às 17h. Já em janeiro, o parque funcionará de quarta a domingo, das 10h às 17h. A exceção será no feriado do dia 1º de janeiro, quando o parque abrirá uma hora mais tarde, funcionando das 11h às 17h.

Atrações - Nesta temporada, o Veneza Water Park inaugurou, no espaço infantil, a Grutinha Kids, localizada em frente à Praça de alimentação. A atração possui água em todos os lados, além de chuveiros em formato de pirulitos coloridos e escorregos com imagens de super heróis. O parque tem em suas dependências espaços acolhedores para receber toda a família que deseja curtir as mais de trinta atrações espalhadas entre as mais variadas piscinas. O parque conta com atrações como o Rio Lento, o “Vai e Vem”, toboáguas de vários tamanhos e alturas, piscina recreativa e com ondas artificiais, playgrounds infantis, tirolesa, entre outros, além de um amplo complexo gastronômico, bar molhado e bar na praia.

SERVIÇO

Veneza Water Park

Endereço: Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10050, Maria Farinha, Paulista, Pernambuco

Valores dos Ingressos em dezembro de 2023: R$ 160 (entrada inteira); R$ 80 (meia entrada). Crianças abaixo de um metro de altura não pagam ingresso. Aniversariantes do mês de dezembro com um pagante não pagam ingresso.

Ingressos promocionais: R$ 88 com vendas no site e nas lotéricas.

Pagaemento no site: Pix ou cartão de crédito

Bilheteria: Pix, débito, dinheiro ou cartão de crédito em até 5X sem juros

Contatos: (81) 3436-6363 / Whatsapp (81) 9.9748-6022

