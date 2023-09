A- A+

LAZER Veneza Water Park reabre neste sábado (2); confira programação Entre as novidades para a nova temporada, a grutinha kids e mudanças na praça da Borboleta

O Veneza Water Park, localizado em Maria Farinha, em Paulista, no Litoral Norte de Pernambuco, reabre neste sábado (2). Para a volta da operação, o parque aquático terá novidades em sua área infantil.

Entre as novidades para a nova temporada, a grutinha kids e mudanças na praça da Borboleta, com novas cores e novas atrações. Na praça, haverá atividades recreativas e espetáculos teatrais infantis e não será mais preciso sair das piscinas para acompanhá-las.

O Veneza funcionará nesta temporada aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h — em janeiro, o parque irá funcionar de quinta-feira a domingo, bem como também abrirá nos feriados de 7 de setembro; em 11 e 12 de outubro; 2 e 15 de novembro; 25 de dezembro; e 1º de janeiro (das 11h às 17h).

O ingresso custa R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia entrada. Crianças abaixo de um metro de altura não pagam. Todas as promoções e todos os descontos podem ser conferidos na íntegra no site do Veneza Water Park. .

Pessoas com deficiência e acompanhante, pessoas diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista (TEA) e acompanhante, assim como doadores de sangue ou de medula óssea pagam R$ 75 por ingresso. É preciso apresentar os respectivos documentos comprobatórios.

