astrologia Vênus em Leão promete temporada de romance até 07 de outubro; entenda Planeta do amor está mudando para as constelações da paixão

Mesmo que você não entenda de astrologia, é importante saber como as mudanças nos céus podem afetar a energia ao seu redor. Com o planeta do amor Vênus oficialmente mudando do signo introspectivo de Câncer para o signo da paixão Leão, esse trânsito planetário afetará o namoro e a vida amorosa de membros.

O Tinder, aplicativo de namoro online, juntamente com a astróloga especialista, Lisa Stardust, explicam que aqueles que procuram o amor devem se preparar para este trânsito de quatro meses (5 de junho a 8 de outubro).

No recente relatório feito pela rede social, a Geração Z atualmente preza pela intencionalidade em suas vidas amorosas -70% dos jovens concordam que é melhor deixar para trás os relacionamentos sem intenção ou as pessoas que não sabem o que querem.

Qualidades como autenticidade e honestidade estão em alta nos relacionamentos, de acordo com a pesquisa, transformando o cenário de paixão e autoexpressão que vem com Vênus em Leão no momento perfeito para solteiros manifestarem o amor que desejam. Quando você adiciona o planeta coringa Urano a essa mistura, Lisa aconselha:

“Os solteiros devem confiar em sua intuição e permanecer abertos a desejos inesperados, como mudar o tipo de parceiro ou relacionamento que desejam”

No meio de todos esses eventos astrológicos, não podemos ignorar que Vênus fica retrógrada de 22 de julho a 3 de setembro – mas isso não quer dizer que envolvimentos com sentimentos de irritabilidade e conflitos tipicamente temidos estão em um retrógrado. Na verdade, esse período pode trazer uma oportunidade para os solteiros se reencontrarem com uma perspectiva renovada, seja pela clareza de por que não vai rolar ou por uma nova prontidão para o compromisso.

