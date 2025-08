Apresentadora do ''Venus Podcast'' se manifesta após viralizar ''confusão'' de Camila Fremder

A- A+

A história inusitada é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O resumo do caso é o seguinte: criadora do podcast "É noia minha?", a roteirista paulistana Camila Fremder aceitou um convite para participar do podcast "Vênus Talks" acreditando se tratar do "Vênus Podcast", do Flow, apresentado pela amiga Yasmin Ali Yassine.



Até que... Ao chegar ao estúdio, ela se deu conta do engano e já não podia fazer mais nada. O constrangimento, porém, ficou visível em seu rosto, como se pode perceber a todo instante na gravação disponibilizada nesta semana no YouTube. A história virou um manancial de memes e... polêmicas.

Na noite da última quinta-feira (31), Yasmin Ali Yassine usou as redes sociais para manifestar indignação com a criação de um podcast de nome praticamente igual à atração que ela apresenta. Em sua opinião, o Vênus Day Talks, apresentado pela coach Renata Alves de Paula, foi "antiético" ao usar nome similar ao Vênus Podcast.

"Antiético é pegar o nome de um programa que existe há cinco anos e colocar o mesmo nome para o seu programa. E ir além: convidar as pessoas sem explicar que é um projeto completamente alheio ao Venus Podcast, que existe desde 2021 dentro do Flow", revoltou-se Yasmin.



"A pessoa convida, e o convidado fala: 'Olha, o Venus está me convidando, eu vou lá'. Quando chega lá, é outro estúdio, é outro assunto, é outra apresentadora, é um Venus completamente diferente. Vocês acham certo que isso aconteça?", continuou ela, na mesma publicação em vídeo.

Entenda o caso

O caso viralizou, nesta semana, nas redes sociais. Trechos da entrevista que revelam o constrangimento de Camila diante da situação ganharam a web. A podcaster citou o momento como a "definição de climão", como escreveu em post no Instagram.



"Num belo dia, a minha assessoria me manda um WhatsApp dizendo: 'Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal'. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande em que eu sigo a apresentadora, e ela me segue... E eu falei: 'Marca com este aqui'", repassou ela, dizendo que nem quis ler os detalhes do convite, já que sabia do que tratava o tal podcast. Ledo engano.

Até que... "Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente e pensei: 'Ah, faz tempo que não assisto ao podcast, vai ver eles passaram por uma reformulação'. Aí veio uma moça super educada falar comigo: 'Oi, eu sou a Fulana, vou só passar um batonzinho...'. E aí eu falei: 'Vambora'. Achei que poderia ser a maquiadora, e que ela passaria o batom em mim. Mas não! Ela abriu a bolsa, passou o batom nela e falou: 'Vamos lá?'", relembrou Camila, que só entendeu que "não sabia onde estava" quando se viu diante dela no estúdio.

No fim da contas, Camila decidiu cumprir o combinado — e seguiu no podcast até o fim. Fato é que ela não conseguiu disfarçar o constrangimento. Nas redes sociais, não à toa, os memes explodiram.

