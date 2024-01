"Ver a pessoa 'latir' alto na nossa cara e ficar se sujeitando?", desabafa Bin Laden sobre Isabelle

A- A+

A treta entre MC Bin Laden com a manauara Isabelle, nesta madrugada, mexeu com os ânimos dos envolvidos. Em conversa com o pagodeiro Rodriguinho, o funkeiro desabafou sobre a confusão, na manhã desta segunda (29). "Ela falou ‘Você é grandão pra cima de mulher’, olha o que ela joga!", lembrou Bin Laden.

"Aí é f*oda. Isso não tinha nada a ver. Mas aqui é f*da, você aumentou um pouquinho o tom de voz. Por isso que você se ligou que quando ela falou isso aí foi a hora que eu levantei? Falei, mano, vamos parar por aí, porque já estava indo para um lado que não era pra ir", recordou o pagodeiro.

"Não, e eu falei quantas vezes pra ela, 'baixa teu tom de voz, estou sendo educado contigo! Você está gritando, você está falando alto. Ela disse, ‘não, quem está fazendo show é você. E ela continuou, mano. Pra mim não dá né, c*zão, ver a pessoa latir alto na nossa cara e ficar se sujeitando, mano", desabafou o funkeiro.

