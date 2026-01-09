A- A+

LANÇAMENTO "Vera Cruz": Maria Bethânia canta um Brasil ancestral em novo single Canção composta especialmente para os 60 anos de trajetória da artista ganha versão de estúdio e chega ao streaming no próximo dia 16

Nos palcos em que celebra seis décadas de carreira, Maria Bethânia apresentou ao público uma canção que logo se tornou um dos momentos mais marcantes do espetáculo comemorativo.

“Vera Cruz”, samba inédito assinado por Xande de Pilares e Paulo César Feital, criado especialmente para a intérprete e atravessado por uma potente visão do Brasil: negro, espiritual e, ainda mais agora, soberano e em permanente estado de resistência.

Com versos que evocam a herança afro-brasileira e reafirmam a liberdade como princípio, a canção constrói um território onde fé, cultura e identidade caminham juntas.

Entre referências espirituais e afetivas, surgem nomes que atravessam a história e o imaginário popular, compondo um mosaico que dialoga com a própria trajetória de Bethânia, sempre atenta às raízes e às vozes que sustentam o País:

“Chefe de outra pátria não me induz / Quem vai me guiar/ Guarde seu preconceito/ Sou livre pra sambar/ Carrego nos meus ombros/ os quilombos de além-mar”.

A letra de “Vera Cruz” também faz referências a Clementina de Jesus, Chico Xavier e Zé Pelintra.

“Vera Cruz”

Apresentada inicialmente ao vivo, “Vera Cruz” agora ganha registro definitivo em estúdio. Gravada na Biscoito Fino, Rio de Janeiro (RJ), a faixa chega às plataformas digitais no dia 16 de janeiro.



Assim como no espetáculo, a gravação se encerra com um gesto de memória: Bethânia recita trechos de “Carcará”, canção que marcou sua estreia nacional nos anos 1960 e segue como símbolo de sua força cênica e política.



Mais do que um concerto, o espetáculo “Maria Bethânia – 60 anos de carreira” se constrói como uma obra cênica, escrita pela própria artista, em que música e dramaturgia se entrelaçam.



Em 2025, a turnê passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). Em 2026, Bethânia se despede do projeto com duas apresentações finais, nos dias 17 e 18, no Vivo Rio, que serão registradas em audiovisual.

* Com informações da assessoria

Veja também