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FAMOSOS Vera Fischer faz 75 anos: 5 frases da atriz sobre carreira, assédio e lição de vida do pai A atriz catarinense se tornou uma das principais referência nas artes dramáticas do país

Estrela das novelas, das pornochanchadas e de dramas clássicos do cinema brasileiro, Vera Fischer, que completa 75 anos nesta sexta, 27, encarnou protagonistas sensuais, sedutoras, independentes e passionais.

Da humilde Ritinha em "Bontinha, Mas Ordinária" (1981) à corajosa Helena em "Laços de Família" (2000), a atriz catarinense se tornou uma das principais referência nas artes dramáticas do país e segue dando vida a novas personagens: seu monólogo, o primeiro de sua carreira, "Julgamento de uma Cadela", em que ela vai interpretar Helena de Troia, estreia em janeiro de 2027.

Ao Estadão, a Miss Brasil 1969 deu declarações tão inesquecíveis quanto as suas mais de cinco décadas de trajetória na cena cultural brasileira. Seu encantamento por José Wilker, a maneira que encontrou para se esquivar de assédios e os papéis que fez ou ainda gostaria de fazer são alguns dos temas comentados pela atriz.

Confira a seguir trechos de entrevista concedida em 14 de agosto de 2024, quando foi homenageada pelo Festival de Cinema de Gramado:

"Sempre mantive a cabeça erguida. Dizia que estava menstruada, que tinha uma feridinha na vagina. Deixava os homens enojados, e olha que são resistentes. Deixavam-me em paz."

Sex-symbol das pornochanchadas, Vera afirma que não tem mágoa e nem vergonha da passagem pelos filmes eróticos. Entretanto, a atriz relata que sofreu bastante assédio e "enojar" os homens era a sua tática para afastá-los.

"Quando fui miss, talvez houvesse garotas mais belas do que eu. O que me garantiu o prêmio de Miss Criciúma foi o porte"

Quando tinha apenas 17 anos, Vera Fischer foi vencedora do Miss Brasil 1969. Ao vê-la desfilar, ela conta que um integrante do júri declarou: "Você anda com firmeza. Como quem sabe o que quer "

"José Wilker me deixou de quatro. Era um homem sedutor, recitava poesia. Recitou para mim, me deixou inebriada"

A atriz, que fez par romântico com José Wilker (1944-2014) em Bonitinha mas Ordinária, adaptação cinematográfica da peça de Nelson Rodrigues, revelou a paixonite que teve pelo ator nos bastidores da gravação. "Perguntei - ‘O que você está fazendo comigo?’ Nunca tivemos nada, porque ele era casado com Renée de Vielmond, uma amiga. Mas o Wilker era maravilhoso."

"Meu pai me ensinou a secretar os sentimentos. Chorar na frente dos outros, nunca. Ruir loucamente, só em casa, trancada no quarto"

Devido à educação que recebeu do pai, Vera conta que tinha dificuldade para chorar no começo de sua carreira no cinema e na televisão: "Não conseguia chorar. Não tinha as ferramentas técnicas e ainda havia o problema da minha criação."

"O Nelson Rodrigues é incrível, quero fazer no palco, mas grande, com produção. Aí, quando conseguir, se segurem, porque irei fundo"

Embora já tenha sido uma das protagonistas do dramaturgo no cinema, Vera sonha em levar o legado de Nelson Rodrigues para os palcos. Em particular, deseja encenar a Geni de Toda Nudez Será Castigada, escrita em 1965 e adaptada pelo cineasta Arnaldo Jabor na década seguinte.

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