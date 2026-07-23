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Famosos Vera Fischer mostra as pernas e faz desabafo após 'cirurgia delicada' no joelho Atriz compartilha fotos exibindo cicatriz, reflete sobre amadurecimento e relembra recuperação que, segundo ela, poderia comprometer sua mobilidade

Vera Fischer voltou a falar sobre o delicado processo de recuperação de uma cirurgia no joelho e comoveu seguidores ao transformar a própria cicatriz em símbolo de superação. Numa nova publicação nas redes sociais, a atriz, de 74 anos, apareceu usando apenas um casaquinho de tricô e meias, deixando as pernas à mostra e exibindo, sem disfarces, a marca da operação.

Ao lado das imagens, Vera fez uma reflexão sobre o tempo e o amadurecimento. "Tenho aprendido que a vida vai deixando marcas. Algumas aparecem na alma. Outras, no corpo. A minha cicatriz no joelho está aqui para me lembrar de um período desafiador, mas também da força que descobrimos quando precisamos nos adaptar", escreveu.

A atriz contou que hoje encara a cicatriz com naturalidade e afirmou que ela passou a integrar sua história. "Não escondo. Faz parte da minha história", disse. Na sequência, revelou que já se prepara para retomar a rotina intensa de trabalho. "Logo me vejo trabalhando, de pé, produzindo e seguindo minha agenda, cheia, movimentada, animada."

Na mensagem, Vera também associou a aceitação da cicatriz ao amadurecimento. "A maturidade também ensina isso: nem sempre escolhemos as cicatrizes que a vida nos dá. Mas podemos escolher como convivemos com elas", refletiu. Em tom otimista, ela ainda incentivou os fãs a seguirem em frente "com leveza, curiosidade, bom humor e sem medo das marcas que contam a nossa história".

O que aconteceu com Vera Fischer?

O relato complementa um desabafo feito pela atriz no início deste mês, quando explicou pela primeira vez o motivo de ter se afastado de compromissos públicos. Na ocasião, Vera contou que preferiu enfrentar o problema de saúde em silêncio antes de torná-lo público.

"Passei por uma cirurgia bastante delicada no joelho", revelou num vídeo publicado nas redes sociais, no início deste mês, explicando que só decidiu falar sobre o assunto depois de concluir a etapa mais difícil da recuperação.

Segundo ela, os médicos foram categóricos ao alertar sobre a gravidade da situação. Sem a operação, corria o risco de perder a mobilidade. "Ou eu operava ou eu corria o risco de perder a minha mobilidade", contou a atriz, lembrando que realizou sessões de fisioterapia, por várias semanas, antes de conseguir voltar ao trabalho.

Vera também atribuiu o desgaste físico a décadas de uma rotina intensa. Ao recordar a turnê da peça "Quando eu for mãe quero amar desse jeito", que percorreu o país por cerca de dois anos e meio, ela destacou o esforço exigido pelas apresentações. "Eu subia e descia uma escada a toda velocidade com um salto imenso. Uma hora a conta chega", afirmou.

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